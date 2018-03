Síria

As forças turcas e as milícias sírias aliadas de Ancara assumiram hoje o controlo de vários bairros da cidade de Afrine, a mais importante da região com o mesmo nome, um enclave curdo no extremo noroeste da Síria, foi anunciado.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou hoje sobre a entrada da Turquia na cidade, mas sem precisar que bairros foram tomados pelas forças turcas.

Num comunicado, os grupos aliados de Ancara anunciaram hoje que "entraram na cidade pelo leste e oeste".