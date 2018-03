Actualidade

O presidente da Capital dos Frutos Silvestres disse à Lusa que 90% da produção de mirtilos e framboesas da região Centro, em 2017, destinou-se à exportação e lamentou a "falta de visão" em preparar o futuro.

"Até ao final de 2017, no total do que produzimos, 90% foi para exportação", disse Nuno Pereira em declarações à Lusa, acrescentando que cerca de 20% teve como destino a Inglaterra, 10% a Suíça, 50% Espanha, enquanto 10% ficaram no mercado português.

"Vendemos, sensivelmente, 50 toneladas de mirtilo e sete toneladas de framboesa", detalhou o responsável, referindo que, no total, as exportações representaram cerca de 215 mil euros para a cooperativa.