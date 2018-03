Actualidade

Mísia protagoniza "Giosefine", um espetáculo a partir de "Carta desde Casablanca", de Antonio Tabucchi, encenado por Guillermo Heras, que vai estar em cena de 27 a 30 de março, em Bogotá, Colômbia, no âmbito do Festival Iberoamericano de Teatro.

Mísia estreou "Giosefine" em agosto do 2016, no Complejo Teatral de Buenos Aires, e a peça foi distinguida com o Prémio Teatro del Mundo, pela Universidade de Buenos Aires, para Melhor Peça Estrangeira, desse ano.

"'Giosefine' é a história de um transexual que escreve uma carta à irmã, desde Casablanca, cidade onde as primeiras operações de mudança de sexo costumavam efetuar-se", contou Mísia à agência Lusa.