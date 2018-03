Actualidade

A F. Ramada, que a partir de segunda-feira vai integrar o índice PSI-20, opera no segmento dos aços, sistemas de armazenagem e gestão de ativos florestais, tendo em 2017 quadruplicado o lucro para 56,7 milhões de euros.

Liderada por João Borges de Oliveira, a empresa será uma estreia no PSI-20, já que desde que entrou em bolsa, em 2008, se manteve no índice geral. Antes disso a F. Ramada já tinha estado cotada até ser alvo de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Cofina, que depois viria a autonomizar a empresa e os ativos produtores de pasta de papel (na atual Altri).

Com esta promoção, o empresário Paulo Fernandes (que com Borges de Oliveira, Domingos Vieira de Matos e Ana Mendonça integra o núcleo duro de acionistas da F. Ramada) passa a ficar com duas das suas três empresas - F. Ramada e Altri - cotadas no índice principal. Já a Cofina está de fora da designada "primeira liga" da bolsa portuguesa.