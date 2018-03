Actualidade

Os analistas contactados pela Lusa consideram positiva a subida da empresa de aços F. Ramada ao principal índice da bolsa portuguesa, por troca com a Novabase, mas afirmam que terá pouco impacto no desempenho do PSI20.

"É sempre positivo adicionar novas empresas ao índice principal. A empresa de aço, armazenagem e ativos florestais acabou por ser a escolhida à frente da Sonae Indústria e é uma mais-valia ao oferecer mais oferta e diversidade setorial", considerou Eduardo Silva, gestor da corretora XTB, à Lusa.

Ainda assim, o analista recorda que este é um momento de pouca competição entre cotadas, em que é reduzida a exigência para subir ao principal patamar da bolsa portuguesa, e afirmou não ter sido uma surpresa a saída da Novabase.