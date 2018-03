Actualidade

Os líderes dos países do sudeste asiático e a Austrália apelaram hoje à Coreia do Norte para que ponha fim ao seu programa nuclear e aprovaram um código de conduta para o Mar da China.

Segundo a Associated Press (AP), a cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN), que decorre na Austrália, divulgou um comunicado conjunto com o país anfitrião que apela ainda à completa implementação de sanções por parte das Nações Unidas à Coreia do Norte.

O documento, denominado Declaração de Sydney, pede ainda a desmilitarização e aprova um código de conduta para o Mar da China, reclamado, em grande parte, como território nacional pelos chineses e onde o gigante asiático tem exercido o seu domínio de forma crescente.