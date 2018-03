Actualidade

A associação Activa fez um apelo a mais de 1600 eleitos municipais em França para ter 100 cidades a comemorar os 100 anos da participação lusa na Grande Guerra, a 8 de abril, em Paris.

Na iniciativa chamada "100 Cidades para os 100 anos do Corpo Expedicionário Português", a Activa - Grupo de Amizade França Portugal das Cidades e Colectividades Territoriais pediu aos eleitos autárquicos para estarem presentes na cerimónia de homenagem aos soldados do Corpo Expedicionário Português (CEP) no Arco do Triunfo, em Paris, a 8 de abril, às 18h30 (hora local).

Além de um correio eletrónico enviado aos mais de 1600 munícipes em França que constam da lista da associação, a Activa fez um primeiro envio de cartas postais a 250 presidentes de câmara com o mesmo apelo.