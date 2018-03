Actualidade

Confrontos entre a polícia e homens armados na favela do Alemão, no Rio de Janeiro, mataram um bebé de um ano e outras duas pessoas, vítimas de balas perdidas, tendo feito também quatro feridos, adiantou a Associated Press.

A polícia estadual do Rio de Janeiro disse que o incidente ocorrido na sexta-feira à noite foi provocado por quatro homens fortemente armados invadiram uma esquadra e abriram fogo.

As vítimas foram atingidas num tiroteio na perseguição policial aos atacantes que se seguiu.