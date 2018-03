Actualidade

Pouco mais de um mês depois de o Governo decretar uma intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro, não há sinais de queda da onda de violência que atinge na cidade mais emblemático do Brasil.

Embora não haja informações oficiais sobre o desempenho dos índices de criminalidade no período, os noticiários permanecem focados em tiroteios, assaltos e assassinatos diários na capital 'carioca' e na sua região metropolitana.

O general Walter Braga Netto, nomeado chefe das policias e do Exército do Rio, organizou operações pontuais em algumas favelas, mas não anunciou um plano de segurança que possa reverter a sensação de medo que toma os moradores e as ruas.