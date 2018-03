Actualidade

Representantes de organizações não-governamentais (ONG) sediadas em favelas do Rio de Janeiro acreditam que o decreto presidencial que colocou o comando das forças de segurança do estado nas mãos do Exército não trará paz às comunidades pobres.

O diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz, localizada no complexo da Maré - uma das zonas mais violentas da capital 'carioca' -, considerou que a intervenção federal não irá reverter a onda de violência que atinge o estado mais emblemático do Brasil.

"Usando o exemplo da Maré [comunidade que ficou sob o controlo do Exército entre abril e 2014 e junho de 2015] achamos que a nova intervenção, agora em todo o estado do Rio de Janeiro, não vai dar certo", afirmou.