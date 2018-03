Síria

Os curdos da Síria comprometeram-se a lutar até à "libertação" de Afrine, prometendo "atingir a cada oportunidade" as forças turcas e os seus aliados sírios que assumiram hoje o controlo da cidade curda no noroeste sírio.

"A resistência em Afrine vai continuar até à libertação", declarou num comunicado enviado à imprensa a administração semi-autónoma curda da região.

A Turquia lançou a 20 de janeiro uma operação militar em território sírio visando expulsar a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG) do enclave de Afrine, cuja cidade, com o mesmo nome, foi tomada hoje pelas forças de Ancara.