Actualidade

As assembleias de voto fecharam hoje, em Moscovo, e nas grandes cidades da Rússia, onde Vladimir Putin se prepara para ser reeleito numas eleições presidenciais que convocam mais de 107 milhões de eleitores.

As eleições russas estão também a ser marcadas por acusações de fraude pela oposição.

As primeiras sondagens serão conhecidas às 18:00 de hoje, hora do fecho no enclave russo de Kaliningrado, antes de serem dados os resultados parciais ao longo da noite.