O secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, demitiu-se hoje, um mês após ter sido eleito no congresso de fevereiro e depois de polémicas em torno do seu currículo académico.

"Espero que a minha demissão faça cessar os ataques à direcção do PSD e permita que o Dr. Rui Rio, a quem agradeço a confiança e a amizade, bem como a sua equipa, consigam atingir os objectivos que justamente perseguem, pois isso é o que é o melhor para o País e deve constituir a única preocupação de todos e de qualquer de nós", escreve Feliciano Barreiras Duarte em comunicado divulgado hoje ao final da tarde.

Esta é a primeira baixa na direção do novo presidente do PSD, Rui Rio.