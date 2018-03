Actualidade

A próxima reunião da Comissão Política Nacional do PSD está marcada para 28 de março e, se o calendário não for alterado, será proposto nessa data o nome do futuro secretário-geral, disse à Lusa fonte deste órgão.

De acordo com a mesma fonte da direção do PSD, a reunião já estava marcada antes de conhecida a demissão, hoje, de Feliciano Barreiras Duarte do cargo de secretário-geral do partido.

Ainda assim, segundo os estatutos do PSD, o nome proposto pela Comissão Política terá de ser depois confirmado em reunião do Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre Congressos.