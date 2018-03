Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, garantiu hoje que nunca pediu modificações a documentos numa transação imobiliária, respondendo num caso de alegado favorecimento a uma instituição privada que prejudicou a sua popularidade.

Numa audição no parlamento, Abe declarou que não deu instruções aos funcionários para alterarem documentos oficiais relativos à venda, com desconto, de um terreno propriedade do Estado.

"Eu nunca pedi modificações", declarou.