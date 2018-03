Actualidade

Os responsáveis de segurança nacional da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos reuniram-se este domingo em São Francisco (EUA) para preparar as cimeiras previstas com a Coreia do Norte, informaram hoje as autoridades de Seul.

O responsável de segurança nacional sul-coreano, Chung Eui-yong, e o japonês, Shotaro Yachi, viajaram para os Estados Unidos para se encontrarem com o assessor de segurança da Casa Branca, H.R. McMaster, anunciou fonte da presidência de Seul, em comunicado.

As três partes "mantiveram consultas sobre a completa desnuclearização da península coreana e sobre as cimeiras entre as duas Coreias e entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos", adiantou a mesma fonte sobre este encontro, cuja realização não tinha sido divulgada.