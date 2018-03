Actualidade

O papa Francisco dirige-se aos jovens no seu novo livro "Deus é jovem", a lançar na terça-feira em todo o mundo, afirmando que estes nunca se devem acostumar à corrupção e que haverá sempre esperança se não forem corrompidos.

"Os jovens não devem aceitar a corrupção como se fosse um pecado como os outros, nunca devem acostumar-se à corrupção, porque aquilo que deixamos passar em branco hoje, amanhã ocorrerá de novo, até que façamos disso um hábito e também nós nos transformemos numa engrenagem indispensável", refere o papa

Esta é uma das mensagens do papa no seu novo livro, baseado nas conversas com o jornalista Thomas Leoncini, que surge por ocasião da Jornadas Mundiais da Juventude, que se celebram durante o domingo de Ramos, no Vaticano, e nas dioceses dos cinco continentes.