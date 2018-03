Actualidade

A Confraria da Urtiga de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, anunciou hoje que produziu com sucesso queijo de ovelha com a utilização de urtiga como coagulante do leite, em vez do tradicional cardo.

O grão-mestre da confraria, Manuel Paraíso, disse hoje à agência Lusa que foi feita a experiência de utilizar urtiga como coagulante do leite de ovelha da Serra da Estrela e que o produto final "tem potencial".

Foram confecionados dois pequenos queijos, cujo processo de cura demorou "cerca de dois meses", que foram divulgados durante a Feira do Queijo Serra da Estrela de Fornos de Algodres, realizada no fim de semana, indicou.