Actualidade

O excedente no comércio internacional de bens da zona euro recuou, em 2017, para os 236,0 mil milhões de euros, face aos 265,3 mil milhões registados no ano anterior, segundo o Eurostat.

As exportações, no acumulado do ano de 2017, aumentaram para os 2.194,0 mil milhões de euros (mais 7,1% face a 2016) e as importações subiram 9,8% de 2016 para 2017, saldando-se em 1.958,0 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), o excedente da balança comercial externa de bens diminuiu para os 22,9 mil ME, em 2017, na comparação com os 32,1 mil ME do ano anterior.