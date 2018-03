Actualidade

Os portos comerciais movimentaram 7,7 milhões de toneladas em janeiro, menos 7,5% do que em período homólogo do ano anterior, segundo dados hoje divulgados pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Segundo o relatório da AMT, este valor é o segundo mais elevado de sempre nos meses de janeiro, depois de em 2017 ter constituído o volume máximo observado nestes períodos.

"No entanto, é importante referir, desde já, que o facto de estarmos a analisar apenas um mês de atividade e de efetuarmos a respetiva comparação com o mês homólogo anterior, relativiza o resultado da avaliação do comportamento do mercado, atenta a significativa irregularidade e dispersão da distribuição mensal do valor do volume de carga movimentada", refere a autoridade.