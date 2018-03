Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, vai felicitar Vladimir Putin pela reeleição e abordará as divergências entre os dois países, afirmou o porta-voz da chancelaria.

"Ela vai escrever-lhe um telegrama em breve [...] e penso que nessas felicitações, naturalmente, vai estar a questão dos desafios das relações germano-russas", disse à imprensa Steffen Seibert, citando nomeadamente "a Ucrânia, a Síria".

As declarações do porta-voz constituem uma das primeiras reações ocidentais à reeleição de Vladimir Putin para a presidência russa, no domingo, com mais de 76% dos votos.