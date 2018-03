Actualidade

A Autoridade da Concorrência não se opôs à compra pela dona do Hospital da Luz de mais de 70% da Capital Criativo Health Care Investments II, passando a controlar 80% da dona da Unidade Hospitalar de Coimbra.

A decisão de não oposição à operação foi tomada na quinta-feira, revela um aviso publicado na página da Autoridade da Concorrência (AdC): "O Conselho da AdC adotou uma decisão de não oposição na operação de concentração (...) Luz Saúde/ Idealmed III ImacentroPonte Galante (...), uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados relevantes identificados".

A operação de concentração consiste na aquisição indireta pela Luz Saúde, do controlo das sociedades Idealmed III - Serviços de Saúde, Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro e Idealmed Ponte Galante (conjuntamente, as "sociedades Idealmed"), através da aquisição de 70% do capital social e direitos de votos na Capital Criativo Health Care Investments II (CCHC2), que detém o controlo direto das Sociedades Idealmed.