Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, criou este mês a Direção de Combate aos Crimes de Corrupção, que passará a centralizar a investigação deste tipo de caso, num despacho a que a agência Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o teor do decreto presidencial n.º 78/18, de 15 de março, este novo organismo vai funcionar como um novo serviço executivo central do Serviço de Investigação Criminal (SIC), órgão policial na dependência direta do Ministério do Interior.

O combate à corrupção e a práticas lesivas do interesse público têm sido a tónica do discurso de João Lourenço, desde a investidura como terceiro chefe de Estado na história de Angola, em setembro passado, sucedendo a 38 anos de liderança de José Eduardo dos Santos.