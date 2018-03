Actualidade

As instituições de crédito especializado emprestaram 734,1 milhões de euros em janeiro, mais 12,5% face ao mesmo mês de 2017, divulgou hoje a associação que representa as empresas do setor.

Em comunicado, a Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) justifica este aumento com o crédito clássico concedido a clientes particulares, que aumentou 26,5% em termos homólogos para 249 milhões de euros. Estes empréstimos representam 34% do total dos concedidos.

Para isso, disse a ASFAC, contribuiu a melhoria da economia portuguesa, com aumento do rendimento disponível das famílias, e as perspetivas de que essa melhoria vai continuar.