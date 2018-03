Actualidade

O Presidente da República vai deslocar-se a França, para as comemorações do centenário da Batalha de La Lys, e de seguida ao Egito e a Espanha, em visitas de Estado, entre 08 e 18 de abril.

As datas destas deslocações do chefe de Estado constam de um projeto de resolução da Assembleia da República, que segundo a Constituição tem de autorizar as suas ausências do território nacional.

Segundo o documento, Marcelo Rebelo de Sousa irá a França entre 08 e 10 de abril, para participar nas comemorações do centenário da Batalha de La Lys, da I Guerra Mundial, que é considerada a mais trágica para o Corpo Expedicionário Português (CEP).