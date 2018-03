Actualidade

A resposta dos meios de socorro a um acidente de avião registado no aeroporto internacional de Faro, com "elevados danos materiais e humanos", vai ser testada num simulacro na próxima madrugada, disse hoje fonte da Proteção Civil.

Com este simulacro, que começa às 00:15, a Proteção Civil quer "testar a resposta externa a um acidente" e perceber o que é preciso melhorar para tornar mais eficaz a atuação de emergência "à escala total", porque a administração do aeroporto vai avaliar em simultâneo o plano de emergência interno da infraestrutura aeroportuária, explicou o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Faro, Vítor Vaz Pinto.

Vaz Pinto destacou que este é "um exercício com meios reais" e com uma logística "com alguma envergadura", ao envolver 220 participantes externos ao aeroporto, entre elementos do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, dos serviços municipais de Proteção Civil de Faro e Loulé, da GNR, da Autoridade Marítima, da PSP, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e de todos os bombeiros do Algarve.