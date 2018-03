Brexit

A União Europeia e o Reino Unido concordaram em integrar uma cláusula provisória sobre a questão da fronteira irlandesa no projeto de acordo da saída do Reino Unido do bloco comunitário, anunciou hoje Michel Barnier, em Bruxelas.

O negociador principal da União Europeia (UE) para o 'Brexit' disse que as duas partes chegaram a acordo quanto à proposta comunitária de estabelecer um "espaço regulado comum", "sem fronteiras internas" e com "livre circulação de bens", na ausência de outra solução satisfatória.

"Acordámos que a solução do 'backstop' deverá ser incluída no texto jurídico do acordo de saída. A 'backstop' será aplicada a menos que ou até que outra solução seja alcançada", explicou Michel Barnier, sublinhando que não há qualquer intenção ideológica nesta cláusula.