O secretário-geral comunista considerou hoje que o aumento generalizado dos salários, nomeadamente dos trabalhadores em funções públicas, "é da mais elementar justiça", tratando-se de uma "grande omissão" do Governo minoritário do PS.

"Consideramos que é da mais elementar justiça, num setor que há 8/9 anos não tem qualquer aumento salarial. Num quadro de reposição de rendimentos e direitos, que se tem verificado, de avanços que se constatam, não se entende essa resistência e atitude, perante um setor que foi profundamente fustigado pelo Governo anterior e outros", disse Jerónimo de Sousa.

À margem de uma reunião com representantes da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), na sede partidária, em Lisboa, o líder do PCP comentava uma notícia do jornal diário Público, segundo a qual o ministro das Finanças, Mário Centeno, "não dá margem para aumentos na função pública".