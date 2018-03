Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso mostrou-se hoje expectante de que a morte da vereadora e ativista dos direitos humanos do Rio de Janeiro Marielle Franco seja o começo de uma sociedade em que a violência possa ser contida.

"Violência inaceitável. Uma execução", foi assim que Fernando Henrique Cardoso classificou a morte de Marielle Franco, numa declaração aos jornalistas em Lisboa, no final de uma reunião do conselho de curadores da Fundação Champalimaud, de que faz parte.

Fernando Henrique Cardoso, que foi Presidente do Brasil entre 1995 e 2003, considerou "lamentável" que todos os dias ocorram muitas mortes no país e de várias origens: "Em função da violência, do crime organizado e às vezes da própria incompetência das administrações de fazerem frente a isso".