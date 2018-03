Actualidade

Os três feridos resultantes da explosão de um prédio no domingo, em Peniche, não inspiram cuidados, tendo dois deles tido alta hospitalar, disseram hoje à Lusa fontes hospitalares.

O homem, de 27 anos, que foi transportado de helicóptero para Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em estado grave com queimaduras no rosto, não corre perigo de vida, nem inspira cuidados, encontrando-se internado no serviço de cirurgia plástica, disse fonte daquele hospital à agência Lusa.

As duas mulheres, de 76 e 46 anos, uma das quais em estado grave por ter queimaduras no rosto, já tiveram alta, depois de serem atendidas respetivamente nas urgências de Peniche e de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste, disse à Lusa fonte deste centro hospitalar.