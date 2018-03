Actualidade

A carta de missão Caixa Económica Montepio Geral, hoje publicada pela Associação Mutualista, refere que o banco continuará a ser "o canal privilegiado da distribuição" dos produtos mutualista, devendo haver clareza" e adequação aos clientes no cumprimento dessa missão.

A Carta de Missão dos Órgãos Sociais da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) foi hoje divulgada depois de, na sexta-feira, ter sido eleita a nova administração do banco Montepio, com Carlos Tavares (ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) como presidente do Conselho de Administração ('chairman') e presidente executivo, e de já hoje Carlos Tavares ter tido uma reunião de apresentação com quadros do Grupo Montepio.

O décimo e último ponto da carta de missão é referente ao uso da CEMG para venda de produtos do grupo Montepio, referindo que "há que ter em contar que os balcões da CEMG são o canal privilegiado de distribuição da oferta das diferentes organizações do Grupo Montepio, com especial destaque para a distribuição de produtos mutualistas disponibilizados pelo Montepio Geral - Associação Mutualista e a correspondente relação desta com os seus associados", isto "no respeito estrito das disposições legais e regulamentares aplicáveis".