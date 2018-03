Actualidade

A maioria PSD/CDS-PP/PPM na Câmara de Braga aprovou hoje limitar a oito vezes por dia o acesso com automóvel aos moradores da área pedonal no centro da cidade, medida que a oposição considera ser um "tiro no pé".

Na reunião do executivo camarário, entre outras disposições para o funcionamento da atividade naquela área, foi ainda discutido o horário para cargas e descargas no Centro Histórico da cidade, novamente com a maioria liderada por Ricardo Rio a ser alvo de críticas por parte da CDU e do PS, que se mostraram contra a possibilidade daquelas atividades poderem ocorrer às 03.00.

Quanto à limitação do acesso aos moradores ao centro histórico por via automóvel, o PS considerou que o problema do trânsito naquela área devia ser regulado por mais fiscalização e por outro tipo de sistemas, mas Ricardo Rio salientou que um novo sistema representaria um "grande investimento", o que não é possível.