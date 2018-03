Sarampo

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) iniciou a vacinação contra o sarampo a alguns dos seus profissionais, uma medida que vai ter continuidade na terça-feira, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa, a vacinação teve hoje início com recurso ao 'stock' existente, que será reforçado pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A prioridade, refere a nota, são os profissionais que trabalham em serviços de Urgência, Maternidades, Cuidados Intensivos e Hospital Pediátrico, mas a medida passa por vacinar os trabalhadores de todos os serviços do CHUC.