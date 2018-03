Actualidade

Fachadas de igrejas com desenhos de luz, concertos de Carolina Deslandes e da Orquestra Filamónica Portuguesa e um espetáculo de teatro são algumas das propostas da Câmara de Viseu para a Páscoa, numa agenda com mais de 200 eventos.

A programação arranca no sábado, contando com um "projeto de iluminação comemorativa" que vai "vestir" de forma "simbólica as fachadas de cinco igrejas patrimoniais da cidade: a Catedral de Viseu, as Igrejas da Misericórdia, dos Terceiros e do Carmo e a centenária Igreja Baptista", sintetizou hoje a Câmara de Viseu, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o município, os desenhos, inspirados na simbologia pascal, vão refletir "tons lilás e dourado até 31 de março, sendo que no domingo, dia de Páscoa e da ressurreição de Cristo, o tom lilás dará lugar ao branco".