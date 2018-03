Cultura

Câmara quer lançar concurso de apoio de 30 mil euros às artes visuais, performativas, composição e letras.

O documento relativo ao Shuttle – Concurso de Apoio à Criação Artística Internacional, a que a Lusa teve acesso, vai ser votado na reunião camarária pública de amanhã e destina-se a suportar «projetos a desenvolver internacionalmente, cada um num valor compreendido entre 1.500 e 7.500 euros, nas modalidades de «artes visuais e curadoria», «artes performativas», «performance e composição musical» e «tradução e criação literária e ensaística».

O concurso, que em 2018 tem como «montante total» 30 mil euros, destina-se a «fomentar a criação de oportunidades para agentes culturais e artistas que trabalhem a partir do Porto e/ou em torno da cultura e história desta cidade» – de acordo com o documento, «os projetos de internacionalização devem prever a sua realização, no limite, até 31 de março de 2019».

O regulamento indica que podem candidatar-se «todas as entidades, singulares ou coletivas, que, cumulativamente», estejam «regularmente constituídas e devidamente registadas, se tal for obrigatório nos termos legais» e que «tenham os órgãos sociais eleitos e em efetividade de funções, se aplicável».

Os candidatos devem, ainda, ter «regularizada» a situação «relativamente a impostos» e «contribuições» e não podem estar «em situação de incumprimento perante o município do Porto».