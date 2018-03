Actualidade

Um automóvel autónomo da Uber atingiu uma mulher em Phoenix, nos Estados Unidos, que acabou por morrer, sendo a primeira morte a envolver um teste de um carro destas caraterísticas, o que pode trazer consequências para esta nova tecnologia.

A Uber suspendeu de imediato todos os testes de estrada na zona de Phoenix, Pittsburgh, São Francisco e Toronto. Os testes estavam a decorrer há vários meses, com as empresas tecnológicas a competirem para serem as primeiras com carros que operam por si próprios.

O carro estava no modo de auto-condução, apesar de ter um motorista ao volante, quando embateu em Elaine Herzberg, de 49 anos, que estava numa bicicleta, com a mulher a morrer já no hospital.