A bomba que explodiu este domingo em Austin, Texas - a quarta este mês - estava ligada a um detonador por um fio quase invisível, revelaram hoje as autoridades, segundo as quais os ataques são aleatórios.

Segundo a polícia e agentes federais, o pacote com explosivos estava ligado a um detonador, cujo fio, praticamente invisível, se estendia pela rua. A explosão causou dois feridos.

As autoridades referem que esta descoberta mostra "um nível de sofisticação mais elevado" do que tinham observado antes e demonstra que os ataques são aleatórios, em vez de atacarem alguém em particular. No mesmo sentido, um familiar relatou que uma das vítimas de uma das explosões foi atingida com pregos.