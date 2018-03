Actualidade

O Governo da Venezuela condenou esta segunda-feira "veemenentemente" a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de proibir operações com o Petro, a criptomoeda venezuelana, e acusou os EUA de querer provocar o caos económico no país.

"O Presidente Nicolas Maduro, em nome do Governo e do heróico povo venezuelano, rejeita e condena veementemente as pretendidas novas sanções unilaterais do regime de Donald Trump contra o povo venezuelano e o nosso sistema financeiro e económico", segundo um comunicado divulgado em Caracas.

No documento, o Governo venezuelano denuncia "a execução de uma nova conspiração contra a pátria de Bolívar pelo regime supremacista dos Estados Unidos, cujo objetivo é intensificar as ameaças já repetidas contra o povo [venezuelano], e pretender, com a sua ingerência, submeter a uma nova colonização".