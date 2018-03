Actualidade

As estratégias de desenvolvimento do Fórum de Macau vai estar em foco, na quarta-feira, no seminário do 15.º aniversário do estabelecimento da organização de cooperação com o bloco lusófono.

Representantes da China, dos países de língua portuguesa, incluindo responsáveis da organização, vão abordar, nesta primeira iniciativa, o mecanismo do Fórum, a sua eficácia, benefícios para os Estados-membros e contribuições para a construção de Macau como plataforma de cooperação com os países de língua portuguesa, de acordo com um comunicado da organização.

Na altura em que assinala 15 anos de existência, o Secretariado Permanente do Fórum aposta no reforço do apoio ao Governo de Macau na construção da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, tendo prevista a realização do longo do ano de várias atividades, como colóquios e a semana cultural.