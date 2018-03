Actualidade

Tempestades severas estão a atingir o sudeste dos Estados Unidos, destruindo casas e derrubando árvores, e podem afetar 29 milhões de pessoas, alertaram as autoridades.

Segundo os meteorologistas, as tempestades podem gerar fortes tornados, ventos muito fortes e granizo do tamanho de bolas de ténis.

À passagem do mau tempo, cidades no norte do estado do Alabama ficaram sem eletricidade, enquanto em Huntsville, os serviços meteorológicos confirmaram a ocorrência de pelo menos três tornados, esta segunda-feira à noite.