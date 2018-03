Actualidade

A fase de instrução do processo do homem acusado de atropelar mortalmente o italiano Marco Ficini junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado, começa hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

A instrução - fase facultativa que visa decidir se os arguidos vão a julgamento - foi requerida por vários dos 22 arguidos, incluindo Luís Pina, que, no requerimento de abertura de instrução, sustenta que "nunca teve intenção" de atropelar e "muito menos matar um ser humano", pedindo para não ir a julgamento.

O início da fase de instrução está agendado para as 10:30, com continuação na quarta-feira, mas ambas as sessões, marcadas para ouvir arguidos, deverão ser à porta fechada, enquanto o debate instrutório, agendado para as 10:30 de quinta-feira, vai decorrer à porta aberta.