Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 20 mar (Lusa) - O volume de negócios da Critical Software subiu 12% no ano passado, face a 2016, para 32 milhões de euros, impulsionado pelas operações internacionais no Reino Unido e Alemanha, disse à Lusa o presidente executivo, Gonçalo Quadros. (SUBSTITUIU-SE "GONÇALO REIS" POR "GONÇALO QUADROS")

"A Critical concentrou-se nos mercados europeus por via de uma opção estratégica", nomeadamente na indústria automóvel e energia, na Alemanha e no Reino Unido, que foram "os pilares da melhoria dos resultados" e que levaram a empresa a ter "os melhores resultados de sempre", acrescentou o presidente executivo.

Em 2017, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 16% para 4,8 milhões de euros, representado 15% do volume de negócios.