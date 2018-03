Actualidade

As próximas eleições para o Parlamento Europeu decorrerão entre 23 e 26 de maio de 2019, anunciou hoje o Conselho da União Europeia, depois de consultar a assembleia, que havia proposto essas datas.

Em 11 de janeiro passado, a conferência de presidentes do Parlamento Europeu (que reúne os líderes das diversas bancadas) havia proposto o período entre 23 e 26 de maio de 2019 para a realização das próximas eleições europeias nos 27 Estados-membros - o Reino Unido, com "divórcio" agendado para 29 de março do próximo ano, já não participará -, tendo hoje o Conselho (Estados-membros) concordado com as datas.

Realizadas de cinco em cinco anos, as anteriores eleições europeias, em 2014, tiveram também lugar em maio, entre os dias 22 e 25 (em Portugal foram no último dia, 25).