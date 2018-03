Actualidade

A Amnistia Internacional acusou hoje o exército nigeriano de ter ignorado os repetidos alertas sobre as movimentações dos combatentes do grupo extremista Boko Haram horas antes do rapto de 110 alunas da sua escola em Dapchi.

O rapto de 110 alunas em Dapchi, a 19 de fevereiro, fez lembrar o de 276 estudantes em Chibok em abril de 2014, que deu notoriedade internacional ao Boko Haram e levou à criação nas redes sociais do movimento "Bring back our girls (tragam as nossas raparigas de volta)".

Dias após o desaparecimento das alunas em Dapchi, o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, classificou o caso como um "desastre nacional", e prometeu fazer tudo o que pudesse para libertá-las, nomeadamente através de negociações.