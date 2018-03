Skripal

Um cientista russo citado hoje pela agência estatal Ria-Novosti disse que trabalhou no projeto de armas químicos "Novitchok", implicado no envenenamento de Sergei Skripal, contrariando a posição de Moscovo de que este programa não existia.

"Novitchok não é uma substância, é todo um sistema de armas químicas", disse Leonid Rink, em entrevista à Ria-Novosti, que o apresenta como um dos criadores deste programa.

O agente neurotóxico Novitchok foi apontado por Londres como sendo a fonte do envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal e da sua filha, no passado dia 04 de março, em Salisbury, no sul de Inglaterra.