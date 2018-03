Actualidade

O Governo determinou hoje a constituição de um grupo de trabalho para a preparação e lançamento, num prazo de seis meses, do concurso público internacional do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora.

O despacho do Governo, assinado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Zorrinho, foi hoje publicado em Diário da República (DR).

Uma das tarefas do grupo de trabalho, segundo o documento, consultado pela agência Lusa, vai ser a de "preparar, num prazo de seis meses, a documentação concursal necessária para o lançamento do concurso público internacional" da nova unidade hospitalar.