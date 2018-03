Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, e o líder da oposição, Rui Rio, deslocam-se esta semana a Bruxelas, com o chefe de Governo a participar na "cimeira da primavera" e o presidente do PSD a estrear-se em reuniões do Partido Popular Europeu.

Costa estará três dias na capital da União Europeia (UE), já que, além de participar no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, é um dos convidados de um evento promovido pela Comissão Europeia, em conjunto com o canal televisivo pan-europeu Euronews, sobre os 30 anos da política de coesão, a ter lugar na quarta-feira ao final da tarde.

Na quinta e sexta-feira, o chefe de Governo representará Portugal na cimeira de março de chefes de Estado e de Governo da UE, a chamada "cimeira da primavera", dedicada sobretudo a assuntos económicos, e que este ano incluirá ainda reuniões nos formatos a 27 (sem o Reino Unido, para discutir o 'Brexit') e a 19 (os países da zona euro, em mais uma "cimeira do euro").