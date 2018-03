Óbito/Calvão da Silva

O presidente do PSD, Rui Rio, expressou hoje "as mais profundas condolências" pelo falecimento de João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata.

Numa nota enviada à imprensa, o PSD informa ainda que o corpo de Calvão da Silva, que morreu hoje, aos 66 anos, estará em câmara ardente na Capela da Universidade de Coimbra, a partir das 15:00 e o funeral realiza-se na quarta-feira, pelas 15:00.

"João Calvão da Silva desempenhou diversos cargos no PSD, destacando-se pela sua militância ativa e defesa das causas nacionais", recorda a nota do PSD.