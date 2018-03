Actualidade

O programa regional de saúde oral permitiu a realização de 118 mil consultas em três anos nos centros de saúde e nos hospitais açorianos, anunciou hoje o secretário regional com a tutela da Saúde.

"Na avaliação feita ao Plano Regional de Saúde 2014-2016, o que se verificou é que o programa regional de saúde oral, criado em 2002, é, efetivamente, um programa de sucesso", disse Rui Luís, citado numa nota do Governo Regional dos Açores.

O titular pela pasta da Saúde do arquipélago falava no final de uma ação de sensibilização na escola EB1/JI dos Flamengos, no Faial, referindo que, "nestes três anos, foram feitas cerca de 118 mil consultas nos centros de saúde e nos hospitais".