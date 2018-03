Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, terá a oportunidade, na quarta-feira, em Bruxelas, de voltar a defender a importância da política de coesão, ao ser um dos convidados de honra para um evento que assinala o 30.º aniversário deste instrumento comunitário.

Numa altura em que se fala insistentemente na possibilidade de cortes na política de coesão no futuro quadro financeiro plurianual (o orçamento da União Europeia pós-2020), devido à saída do Reino Unido ('Brexit'), que era um dos maiores contribuintes para os cofres da UE, António Costa, convidado pela Comissão Europeia para participar no evento, estará no palco adequado para sair uma vez mais em defesa daquela que já classificou como a política que mais contribuiu para o sucesso do projeto europeu.

O primeiro-ministro foi convidado pela comissária europeia da Política Regional, Corina Cretu, para participar num debate televisivo - um "talk-show" do canal televisivo europeu Euronews - intitulado "Política de coesão - 30 anos de Sucesso, Passado e Presente", que contará também com a participação, entre outros, do presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e de antigos comissários responsáveis pela política de coesão, entre os quais Michel Barnier (atual negociador-chefe da UE para o 'Brexit').